شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا الإسبانية: الإعلان عن صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد في منتصف الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي، إلى ريال مدريد، ستتأجل لبعض الوقت.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الصفقة قد تتم خلال أيام، ولكن سيتأجل إعلانها بشكل رسمي إلى منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب أن مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي، ستلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة مع خوسيه أنخيل سانشيز مدير ريال مدريد، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

Advertisements

وسبق أن أعلنت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الصفقة انتهت بالفعل ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنجي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، وسيتم الإعلان الرسمي، الإثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي سيحصل على 100 مليون جنيه إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.

وكان هازارد قد صرح عقب التتويج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، أمس الأربعاء، أن مباراة آرسنال قد تكون بمثابة وداع له مع جماهير البلوز.