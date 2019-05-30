شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» راعٍ رسمى لـ«كأس الأمم الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عقدًا مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف» لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو - 19 يوليو المقبل، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا، وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى المهم على أرضها، خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان فى عام 2006، لافتة إلى أن هذا يعكس ثقة العالم فى قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويأتى تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية دعم البطولات الرياضية الدولية، حيث تجذب البطولات الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية، ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل مكان.

Advertisements

وقالت «المشاط»: «إن وجودنا فى الملاعب واستغلال نجوم الكرة العالميين دعاية مميزة لمصر»، مشيرة إلى الحملة الدعائية لوزارة السياحة خلال أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨ حيث كانت مصر راعيا إقليميا إفريقيا رسميا للبطولة.

وأوضحت أن جزءًا من حقوق الوزارة، وفقا للبروتوكول، هو استخدام صور اللاعبين وصور و«فيديوهات» زيارتهم للمناطق السياحية والأثرية على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة، مما سيكون له أكبر الأثر فى الدعاية لمصر لما يتمتع به نجوم كرة القدم من حب الجمهور والمشجعين من كل الجنسيات والأعمار لهم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إنه طبقا لهذا البروتوكول سيكون للوزارة الحق فى وضع شعار Egypt where it all begins ورابط موقع الهيئة على موقع الكاف «الاتحاد الإفريقى»، كما سيكون لها الحق فى استخدام شعار الكاف على كل وسائل الدعاية الخاصة بها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع شعار الهيئة فى المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات وأى أحداث مصاحبة للبطولة، بالإضافة إلى استخدام لوحات الإعلانات فى الملاعب التى ستقام فيها المباريات كمنصات إعلانية للهيئة لعرض المواد الترويجية للتسويق لمصر لمدة دقيقة ونصف فى كل شوط.

كما أشار رئيس الهيئة إلى اهتمام الوزارة بمنتج السياحة الرياضية الذى يعد من الأنماط السياحية المهمة التى تجذب شرائح مختلفة من السائحين، خاصة الشباب من مختلف الجنسيات، مؤكدا حرص الوزارة على دعم البطولات الدولية الرياضية، التى يتابعتها ملايين المشاهدين من مختلف الشرائح العمرية حول العالم، ومنها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للترويج لمصر دوليًّا.