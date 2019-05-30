شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز وكافاني على رأس قائمة أوروجواي استعدادا لبطولة كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب التي ستخوض ببطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو المقبل في البرازيل.

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وشهدت القائمة تواجد لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، رغم أن اللاعب تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان نادي برشلونة أعلن أن سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة تمتد من 4 إلى 6 أسابيع، بسبب معاناته من إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى.

وجاءت قائمة منتخب أوروجواي كالتالي: موسليرا- سيلفا- كامبانيا- جودين- خيمينيز- كواتيس- كاسيرس- جونزاليس- لاكسالت- ساراتشي- توريرا- فيتشينو- بيتانكور- نانديز- فالفيردي- لوديرو- دي أراسكايتا- جاستون- كافاني- ستواني- ماكسي جوميز- رودريجيز- سواريز.