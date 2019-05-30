الداخلية التونسية تضع اشتراطات أمنية لنهائي رادس

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، بيانًا أشارت فيه إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والمرورية لتأمين مباراة الترجي والوداد المرتقبة، غدًا الجمعة.

ويحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا على الترجي الرياضي التونسي، غدًا الجمعة، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس الأولمبي.

وستكون أولى الإجراءات الأمنية هي السماح بدخول الملعب لحاملي التذاكر فقط مع فتح كل أبواب الملعب، قبل انطلاق اللقاء بثلاث ساعات ونصف.

كما تقرر منع مرور أو وقوف جميع السيارات بمحيط ملعب رادس ماعدا القاصدين للملعب والحاملين لتذاكر الدخول.



وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن القيادة المتهورة والسلوكيات الخطيرة علمًا وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، قد خصّ

بتصريح أكد فيه أن السلطات الأمنية التونسية استعدت جيدًا لإنجاح العرس الكروي الأفريقي.

وطلبت الوزارة من الجماهير الحضور إلى الملعب قبل الإفطار لتسهيل عملية التفتيش الأمني.

