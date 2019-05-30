اتحاد جدة يحتفظ بخدمات زياد الصحفي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه زياد الصحفي لمدة 3 سنوات. وتمت مراسم توقيع العقود، بحضور رئيس النادي، لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع واللاعب زياد الصحفي. وحجز زياد الصحفي، اسمه في الخارطة الاتحادية بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم المنصرم.



وأنهى اتحاد جدة، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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