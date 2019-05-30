شكرا لقرائتكم وصول الإنتاج الحربى لاستاد بترو سبورت استعدادًا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل حافلة فريق الإنتاج الحربى إلى ملعب بترو سبورت، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى العاشرة مساءً، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدخل مواجهة الإنتاج وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 مباريات وهزيمته في 3 لقاءات، فيما يحتل الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 11 مباراة.

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