شكرا لقرائتكم حميد أحداد يقود الهجوم فى تشكيل الزمالك أمام الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. Advertisements خط الهجوم: حميد أحداد. مقاعد البدلاء كل من:"عمر صلاح وحازم إمام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب فيما استبعد جروس من القائمة كلا من كماتشو ومحمد عبد السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حميد أحداد يقود الهجوم فى تشكيل الزمالك أمام الانتاج الحربي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.