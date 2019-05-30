شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. خسارة الزمالك أمام الأهلى 5 / 0 بموسم 1937... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 30 مايو ، حقق النادي الأهلى فوز كبير 5 / 0 على الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر وأحرز الأهداف عبد الكريم صقر " هاتريك"وكلا من لبيب محمود وحسين حمدي هدف.

كما شهد مثل هذا اليوم فوز منتخب مصر على السودان 1 / 0 فى تصفيات دورة مونتريال عام 1975 فوز المنتخب على سلطنة عمان 1 / 0 ودياً.

كما خسر منتخب مصر أمام تشيلي 2 / 3 ودياً أحرز هدفي الفراعنة محمد صلاح و وخالد قمة عام 2014 تحت قيادة شوقي غريب.

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