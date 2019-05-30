الخليج 365 يكشف تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والمقاصة...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 تفاصيل الصفقة التبادلية المنتظرة بين ناديى الأهلي ومصر المقاصة، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي يرغب فى إتمام صفقات تبادلية مع نادي المقاصة خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويسعى النادي الأهلي لضم الثنائى محمود حمادة وإسلام جابر من مصر المقاصة نظير انتقال بعض لاعبى القلعة الحمراء للنادي الفيومى فى الصيف المقبل. ويرحب النادي الأهلي بانتقال 4 لاعبين من صفوفه إلى نادي المقاصة للحصول على خدمات حمادة وجابر مع إمكانية سداد مقابل مادي للنادي الفيومى.

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