شكرا لقرائتكم الشناوي يكشف عن مفاجأت بيراميدز في الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز و منتخب مصر، أن الفريق سيشارك الموسم المقبل فى 4 بطولات وسينافس علي تحقيق ألقابها و هي الدوري و كأس مصر و البطولة العربية و الكونفدرالية.

وكتب أحمد الشناوي على صفحته بإنستجرام قائلا : بالتوفيق يا رجاله النهاردة والختام يبقي حلو ومبسوط بالسنة دي معاكم شوفت ناس محترمه بجد ولاعيبه رجاله وإدارة محترمه وعمال جدعه بتحب الشغل بجد وربنا مضيعش تعب كل واحد فينا الموسم ده وانشاالله السنه الجايه هننافس علي أربع بطولات دوري وكأس وكونفدرالية وبطوله عربيه نتقابل علي خير السنه الجديدة انشاالله و أخيراً بشكر معالي الوزير ترك ال شيخ مالك النادي علي الدعم والمجهود الكبير ولم يبخل لحظه علي الفريق.

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ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 30 هدف .