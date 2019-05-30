شكرا لقرائتكم زياد الصحفي يمدد عقده لـ 3 مواسم مع اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، يوم الخميس، عن تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم.

وقال نادي الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات.

وخاض زياد الصحفي "24 عاما" 14 مباراة مع الاتحاد كلاعب أساسي في الدوري، بمعدل لعب وصل إلى 1238 دقيقة.