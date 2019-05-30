شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: النرويج تسحق هندوراس بـ 12 هدفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد منتخب أوروغواي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في بولندا، عقب تغلبه 2 - صفر على نظيره النيوزيلندي يوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب النرويج فوزه الأول في البطولة، بعدما حقق فوزا ساحقا 12 - صفر على منتخب هندوراس.

وارتفع رصيد أوروغواي إلى تسع نقاط، ليصبح أول فريق ينهي مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة في النسخة الحالية للمسابقة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيوزيلندا، في حين احتل منتخب النرويج المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع منتخب هندوراس في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح داروين نونيز التسجيل لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 40، فيما تكفل زميله بريان رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان منتخبا أوروغواي ونيوزيلندا ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر في المسابقة منذ الجولة الماضية.

وعلى ملعب (أرينا لوبلين)، احتفظ منتخب النرويج بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، بعدما سحق نظيره الهندوراسي 12 - صفر.

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وكان اللاعب النرويجي إيرلينغ براوت هالاند، الذي يلعب في صفوف فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، على موعد مع التاريخ، بعدما أحرز تسعة أهداف بمفرده في المباراة.

وتربع هالاند، الذي لم يتمكن من هز الشباك خلال مباراتي النرويج الماضيتين في البطولة، على صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية للمسابقة بفارق ستة أهداف أمام أقرب ملاحقيه السنغالي أمادو سانيا والكولومبي خوان هيرنانديز.

وافتتح هالاند التسجيل للنرويج مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما أحرز ليو شكيري أوستيغارد الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وعاد هالاند للتسجيل من جديد، بعدما أضاف الهدف الرابع للنرويج في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 43.

وأضاف ينز هاوغيه الهدف السادس في الدقيقة 46، ثم سجل هالاند الهدف السابع في الدقيقة 50.

وتضاعفت معاناة منتخب هندوراس بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أكسيل غوميز في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، ليعود هالاند ويحرز الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 67 و77.

وأحرز إيمان ماركوفيتش الهدف العاشر في الدقيقة 82، ثم سجل هالاند الهدفين الحادي عشر والثاني عشر في الدقيقتين 88 و90، فيما أنهى منتخب هندوراس المباراة بتسعة لاعبين، بعدما تلقى لاعبه إيفيرسون لوبيز البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.