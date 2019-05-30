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الريال يزيح يونايتد ويصبح أعلى الأندية قيمة في العالم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أزاح منافسه مانشستر يونايتد ليصبح النادي الأعلى قيمة في العالم، طبقا للقائمة السنوية التي أصدرتها مجلة فوربس يوم الأربعاء.

وقالت فوربس إن قيمة ريال مدريد، الذي فاز في 2018 بلقب لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بلغت 4.24 مليار دولار بزيادة قدرها 9% عن العام السابق.

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وحل ثانيا في القائمة بقيمة بلغت أربعة مليارات دولار، بينما جاء مانشستر يونايتد، الذي تصدر القائمة في العامين الماضيين، ثالثا بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار.

وأكمل بايرن ميونخ 3 مليارات دولار ومانشستر سيتي، 2.69 مليار دولار، المراكز الخمسة الأولى.

وقال مايكل أوزانيان مساعد مدير التحرير في فوربس "تتزايد قيمة أندية كرة القدم لأن الشركات تستمر في زيادة الأموال التي تدفعها للفرق في مقابل رعاية القميص وملابس التدريب وغيرها من أمور الرعاية. كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم، ويتصدر لاعبوها اللوحات الإعلانية للترويج للمنتجات".

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