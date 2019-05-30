مصراوي
أشاد البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي ليما، نجم ريال مدريد السابق، ورئيس نادي بلد الوليد الحالي، بالدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.
وقال رونالدو، في حوار لصحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو أكثر لاعب أحب أن أشاهده، أنه موهبة طبيعية، سننتظر 20 أو 30 عامًا لرؤية لاعب يشبهه".
وتابع: "أحب أيضًا مشاهدة محمد صلاح، وإيدين هازارد، ونيمار أحب مشاهدته وهو يلعب وبالطبع كيليان مبابي".
وأضاف: "المقارنة بيني وبين مبابي؟ الكثير من الناس يقولون إنه يشبهني، أنه سريع للغاية، ويُنهي الهجمات بشكل جيد، ويتحرك بشكل رائع، ويسدد بشكل...
كانت هذه تفاصيل خبر «رونالدو»: أحب مشاهدة «صلاح».. وسننتظر 30 عامًا لإيجاد «ميسي» جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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