«رونالدو»: أحب مشاهدة «صلاح».. وسننتظر 30 عامًا لإيجاد «ميسي» جديد

مصراوي

أشاد البرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي ليما، نجم ريال مدريد السابق، ورئيس نادي بلد الوليد الحالي، بالدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال رونالدو، في حوار لصحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو أكثر لاعب أحب أن أشاهده، أنه موهبة طبيعية، سننتظر 20 أو 30 عامًا لرؤية لاعب يشبهه".

وتابع: "أحب أيضًا مشاهدة محمد صلاح، وإيدين هازارد، ونيمار أحب مشاهدته وهو يلعب وبالطبع كيليان مبابي".

وأضاف: "المقارنة بيني وبين مبابي؟ الكثير من الناس يقولون إنه يشبهني، أنه سريع للغاية، ويُنهي الهجمات بشكل جيد، ويتحرك بشكل رائع، ويسدد بشكل...