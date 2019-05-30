انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تضع ثقتها بهذه الأسماء لمقارعة كبار كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 08:51 مساءً - أزاح مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، الإسباني فيليكس سانشيز، الخميس، الستار عن قائمة "العنابي" النهائية التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها البرازيل، في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

وضمت قائمة منتخب قطر، المكونة من 23 اسماً، أغلب اللاعبين الذي تُوّجوا بكأس أمم آسيا مطلع فبراير 2019؛ على غرار الحارس المتألق سعد الشيب، وصانع الألعاب أكرم عفيف، والمهاجم الهدّاف المعز علي، والظهير العصري عبد الكريم حسن، فضلاً عن أسماء قوية؛ مثل خوخي بوعلام، وحسن الهيدوس، وبسام الراوي، وعاصم مادبو، وعبد العزيز حاتم.

ويقيم "الأدعم"، في منتجع "مانجاراتيبا" السياحي، جنوبي ريو دي جانيرو، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام البرازيل، في الخامس من يونيو المقبل، بمدينة برازيليا، ثم يلتقي بـ"مانجاراتيبا"، أحد أندية الدرجة الرابعة البرازيلية، في التاسع من الشهر ذاته.

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وكانت قرعة البطولة اللاتينية، التي تُعد الأقدم في العالم على صعيد المنتخبات، قد أوقعت منتخب قطر في المجموعة الثانية، التي وصفت بـ"الحديدية"، وذلك إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي.

ومن المقرر أن يبدأ "العنابي" مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي، في الـ16 من يونيو 2019، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من الشهر ذاته.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا بالمركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.

يُذكر أن مشاركة "العنابي" في النسختين الحالية والمقبلة من كوبا أمريكا تندرج في إطار استعداد المنتخب الخليجي لنهائيات كأس العالم المقبلة، التي يستضيفها على أراضيه شتاء عام 2022.