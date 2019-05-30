- 1/2
- 2/2
الان تتابع إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.