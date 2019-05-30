الان تتابع إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة الأهلي وتكليف أحمد الصايغ بديلا عنه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:33 م, 30 مايو 2019 م التعليقات: 0 أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

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