راموس يضع حدا للتكهنات حول مغادرته ريال مدريد

أكد سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بقاءه في صفوف الفريق الملكي في الموسم القادم،

رغم تلقيه عرضا من أحد الأندية الصينية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اللاعب الإسباني اليوم الخميس بالعاصمة مدريد أكد راموس /33 عاما/ بقاءه في صفوف الريال بعد سلسلة من التكهنات التي أحاطت بإمكانية انتقاله للعب في الدوري الصيني.

وأضاف راموس "إنني منتمٍ للريال، أريد إنهاء مسيرتي هنا. لا أريد أن أترك أي شكوك لدى المشجعين".

وأكد اللاعب المخضرم "كان هناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي وأردت التأكيد على التزامي تجاه النادي".

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وردا على سؤال بشأن علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، قال راموس "إن علاقتي به تشبه الأب والابن".

وجاء هذا الإعلان في ظل الأحاديث التي أشارت إلى تلقي راموس عرضا من أحد الأندية بالصين مقابل مبلغ مالي كبير، ورغم تأكيد اللاعب بتلقيه العرض، إلا أنه سارع في معالجة وضعه.

أوضح راموس "هناك عرض من الصين، وإذا لم أكن شاعرا بالرغبة في الاستمرار مع الريال، فإنه كان بديلا".

واستدرك راموس قائلا "لكنني في الوقت الحالي ملتزم بتعاقدي مع الريال وأنوي تنفيذه الآن".

وزاد راموس "كان هناك تكهنات كثيرة وأردت توضيح الأمر. من المهم أن أشعر بأنني مطلوب هنا في النادي، من جانب المشجعين وزملائي وبطبيعة الحال الرئيس".