كونتي يحسم مصير إيكاردي في إنتر

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كونتي طلب من إدارة إنتر حسم أزمة إيكاردي في أسرع وقت ممكن، لأنه يرفض تواجد أي لاعب في الفريق قد يصنع فوضى في غرفة الملابس.
وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي على أعتاب إعلان تعاقده مع إنتر، وقد يتم الأمر بشكل رسمي اليوم، ولذلك فإن رحيل إيكاردي بأت أمرًا لا مفر منه.
وأوضحت أن إيكاردي يريد البقاء في إيطاليا خلال الوسم المقبل، لكن لا أحد يريد ضمه في الكالتشيو سوى يوفنتوس فقط.
وأفادت بأن البيانكونيري فقط هو من يستطيع تحمل تكاليف صفقة إيكاردي التي قد تصل إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو.
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