إيقاف مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي قبل نهايتها

لم تعرف مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي، التي أقيمت اليوم الخميس، لحساب الجولة 25، قبل الأخيرة من الدوري التونسي، نهاية طبيعية، بعدما أوقفها الحكم وليد الجريدي قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقرر الحكم إيقاف المباراة في الدقيقة 42، بعدما أقدمت جماهير الملعب التونسي على رمي الحجارة وشتى أنواع المقذوفات على أرضية الميدان، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي 1-0، بهدف سجله إيهاب المساكني في الدقيقة 33.

وقال المتحدث الرسمي للملعب التونسي، أنيس الباجي، في تصريح إذاعي، تعليقًا على تلك الأحداث: "صحيح أن ما حصل اليوم صدمني شخصيًا؛ إذ سبق أن لعبنا مقابلات مصيرية، من أجل البقاء، ولم يتصرف جمهورنا بهذه الطريقة، لكن في الوقت نفسه أستغرب قرار الحكم وليد الجريدي".

وتابع: "ما حدث وأقصد قذف الحجارة في الملعب، شاهدناه في مباريات أخرى، ولم يتم إيقافها. أعتقد أنه كان على الحكم التفكير جيدًا، قبل أن يقرر الإيقاف النهائي للمباراة".

وفي انتظار قرار الرابطة التونسية لكرة القدم، نشير إلى أن الملعب التونسي يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة، مما يعني أن الفريق غير معني بصراع البقاء، فيما يتواجد النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

