أسطورة ليفربول يكشف سبب نجاحات كلوب وجوارديولا

قال جون بارنز لاعب ليفربول السابق قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة بعد غد السبت بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إن ناديه السابق يحصد ثمار ثقته في المدرب يورجن كلوب.

وقاد المدرب الألماني صاحب الشخصية الجذابة، ليفربول إلى تطوير أدائه ونتائجه منذ توليه المسؤولية في 2015 حيث صعد بالفريق إلى نهائي دوري الأبطال عامين متتاليين، وحقق رقمًا قياسيًا عندما أنهى الدوري الموسم الماضي برصيد 97 نقطة، رغم احتلاله المركز الثاني.

وفقد ليفربول لقب الدوري الممتاز بعدما انتزعه مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا بفارق نقطة واحدة، وقال بارنز لرويترز إن نجاح الفريقين أظهر أهمية وضع الأندية ثقتها في مدربيها.

وقال الدولي الإنجليزي السابق على هامش نهائي دوري الأبطال: "يوجد فريقان منحت إدارتهما والجماهير القوة والثقة للمدرب هما مانشستر سيتي وليفربول، وهذا سبب تفوقهما على باقي الأندية".

وأضاف بارنز 55 عامًا، الذي خاض أكثر من 400 مباراة في 10 سنوات قضاها مع ليفربول فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ومثلهما في كأس الاتحاد: "هل هما أفضل من تشيلسي ومانشستر يونايتد؟ ليس بالضرورة، لكن الانسجام موجود في سيتي وليفربول والجماهير تثق في المدرب ولا تجد أي من المدربين يبحث عن أعذار عند الخسارة".

وفي إشارة إلى الزيادة الواضحة لتأثير اللاعبين على بعض الأندية، شكك بارنز في قرار مانشستر يونايتد بإقالة المدرب جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب دخول بعض اللاعبين الكبار ومنهم بول بوجبا في مشاكل مع المدرب البرتغالي.

وأضاف: "بصرف النظر عن وجهة نظرك في جوزيه مورينيو كيف يمكن لك أن تقيل مدربًا لأن اللاعبين لا يريدون اللعب تحت إدارته؟ من المستحيل أن تُقيل كلوب لو أراد اللاعبون عدم الاستمرار تحت قيادته".



بداية متعثرة

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كانت بداية كلوب وجوارديولا متعثرة في الكرة الإنجليزية لكن بارنز قال إن الثنائي نجح في إظهار قدراتهما بسبب مساندة الناديين.

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: "الجماهير وإدارة النادي تدرك أن (كلوب) كان الشخص المناسب للمنصب لذلك واصلوا مساندته ودعمه. انظر كم مرة نجح الفريق في العودة للمباراة بعد تأخره لأن الجماهير واصلت دعمه".

يتناقض هذا الدعم لكلوب مع ما تعرض له أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق من نقذ لاذع قبل رحيله.

وقال بارنز: "جوارديولا حل ثالثًا في الدوري في موسمه الأول مع سيتي لكن أنظر ما فعله الفريق بعد ذلك؛ لأن النادي يثق في المدرب. كلاهما (كلوب وجوارديولا) الأكثر بين المدربين من حيث التمتع بالثقة والاستقلالية ولهذا نجحا".

وأشاد بارنز أيضا بمدرب توتنهام هوتسبير مارويسيو بوكيتينو، الذي قاد تحولًا جذريًا وجعل الفريق بين أصحاب المراكز الـ 4 الأولى في الدوري وتأهل لنهائي دوري الأبطال بميزانية قليلة، دون التعاقد مع أي لاعب منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

وأردف بارنز: "عندما تعتقد أنه يجب عليك دائمًا التعاقد مع لاعبين، ويبدأ اللاعبون الاعتماد على ذلك تبدأ في الخسارة. المدربون الكبار مثل بوكيتينو وكلوب وجوارديولا لا يبحثون عن أعذار أو مبررات".

وأتم: "عندما تملك ما تحتاجه من لاعبين بتشكيلة جيدة بما يكفي لا توجد حاجة لإنفاق المزيد من المال".