شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي إيفان ليكو أبرز الخيارات التدريبية لـ«الشباب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وضع نادي الشباب المدرب الكرواتي إيفان ليكو ضمن أبرز الخيارات التدريبية لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، بعد توصية من مدرب الليوث السابق البلجيكي بردوم. وضع نادي الشباب المدرب الكرواتي إيفان ليكو ضمن أبرز الخيارات التدريبية لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، بعد توصية من مدرب الليوث السابق البلجيكي بردوم. يُذكر أن إيفان تلقى عرضاً من نادي العين الإماراتي. والكرواتي إيفان ليكو من مواليد 7 فبراير 1978، وسبق أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.



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