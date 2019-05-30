تشكيل فرع اتحاد إسكندرية للشطرنج...

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جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصرى للشطرنج برئاسة هشام الجندى عن التشكيل الجديد لفرع الاتحاد بمنطقة الاسكندرية، وتبدأ المنطقة عملها بالتشكيل الجديد اعتبارا من يوم السبت المقبل 1 يونيو 2019. وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج اعتماد التشكيل الجديد الذى جاء على النحو التالى: 1- المستشار أحمد خالد رئيس المنطقة 2- المهندس أحمد على تاج نائب رئيس المنطقة Advertisements 3- اللواء طبيب أحمد إبراهيم فهمي 4- العميد رأفت ثابت 5- المحاسب إسلام عبد الحميد الشافعى وتقوم المنطقة بالإشراف على كافة المسابقات والأنشطة التى تقام فى محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى حين تشكيل منطقة البحيرة للشطرنج عقب استكمال مشاركة 4 أندية ومراكز شباب فى النشاط فى محافظة البحيرة.

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