شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق الانتاج الحربي في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه المنافسة على لقب الدوري المصري، خاصة وسط المنافسة الشرسة التي يشهدها اللقب هذا الموسم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فقط، ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة.

ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً، يضمن له الاستمرار في المنافسة الصعبة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، بينما فريق الانتاج الحربي وهو يحتل المركز الـ12 في ترتيب جدول الجدول برصيد 37 نقطة.

حيث يبحث الفريق عن تحقيق فوزاً معنوياً، خاصة أنه سيكون أمام فريق بحجم فريق الزمالك.

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي 5-3 بركلات الترجيح.

ويحاول الفريق الأبيض استغلال هذه الدفعة المعنوية الكبيرة، لتحقيق فوزاً هاماً، حتى يظل يطارد منافسه التقليدي النادي الأهلي.

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربى بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويحاول الزمالك تحقيق الثلاثية خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، حيث لازال يبحث عن التتويج بلقب الدوري الغائب منذ 2015، ولقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.