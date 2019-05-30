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جدة - عمرو شويل يواجه نادي بيراميدز فريق حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري ويحاول فريق بيراميدز تحقيق انتصاراً معنوياً يختتم به المسابقة، خاصة أنه ضمن المشاركة ببطولة إفريقية خلال الموسم المقبل. مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الجدول المصري برصيد 69.

ويبحث فريق بيراميدز عن مواصلة الانتصارات بعد فترة صعبة عاشها الفريق بعد تعادله في أكثر من مباراة، حتى استطاع أن يفك النحس خلال الجولة الماضية ويحقق انتصاراً هاماً على فريق النجوم بهدفين دون رد.

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مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، بينما فريق حرس الحدود فيدخل المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

حيث يبحث الفريق عن تحقيق انتصار غالي على فريق بحجم بيراميدز، الذي استطاع أن يثبت نفسة بقوة خلال الموسم الحالي، بل أن ينتصر على قطبي الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، ومن المنتظر أن يتم تعيين مدرب عالمياً للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن الطموحات أصبحت أكبر بكثير، حيث أعلن الأرجنتيني رامون دياز رحيله رسمياً عن الفريق.

واستطاع فريق بيراميدز أن يخطف الأنظار بقوة خلال الموسم الحالي، حيث قدم موسم جيد للغاية، بل أنه ضمن المشاركة في بطولة إفريقية في الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اليوم الخميس 30-5-2019 اون لاين بالدوري المصري، حيث استطاع فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي أن يكون نداً للأهلي والزمالك، بل ينافسهم على لقب الدوري، ولولا تراجع مستوى الفريق المفاجيء لكان من الممكن أن تختلف الأمور بشكل كبير.