شكرا لقرائتكم مروان محسن "جديد X جديد" قبل معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، فى حالة تركيز شديد قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى، يوم 6 يونيه المقبل، فى إطار الاستعدادات النهائية لخوض كأس أمم أفريقيا 2019.

قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر المنتخب، قام مروان محسن بتغيير محل سكنه بعد الانتقال للمعيشة فى منطقة 6 أكتوبر ولكن بشكل مؤقت لحين تجهيز محل إقامته الدائم فى منطقة التجمع الخامس.

واستعان مروان محسن بوكيل أعمال شهير خلال الأيام الماضية، لمساعدته فى تغيير محل سكنه وبالفعل قام بالاستقرار على شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، سيتواجد فيها بصحبة أسرته لحين خوض معسكر المنتخب ومنافسات بطولة أمم أفريقيا ثم الانتقال لمنطقة التجمع الخامس.

وكشف مصدر مقرب من مروان محسن أن مهاجم الأهلي لا ينظر للانتقادات التى يتعرض لها مؤخرا، بداعى تراجع مستواه، خاصة مع تلقيه تأكيدات دائمة من الجهاز الفنى لفريقه، وكذلك المنتخب الوطنى بالاقتناع التام بمستواه الفني بدليل ضمه لقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا.