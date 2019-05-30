شكرا لقرائتكم أرقام في طريق الزمالك اليوم أمام الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصادفة غريبة فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية قبل المواجهة المرتقبة لفريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربى الليلة .

فمن المقرر أن يواجه الزمالك الانتاج الحربي على ملعب بتروسبورت فى العاشرة مساءاً باللقاء المؤجل من الجولة 31 لمسابقة الدوري لتكون الأولى للفارس الأبيض بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية والتي فاز بها الزمالك الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 3-5 .

وفى الخامس عشر من فبراير لعام 2017 تمكن فريق الإنتاج الحربي من تحقيق فوزًا هامًا على الزمالك، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري العام وقتها ليضرب كرسى فى كلوب أفراح الزملكاوية التى كانت قائمة فى ذلك التوقيت عقب الفوز على الاهلى فى السوبر المصرى بركلات الترجيح أيضاً .

وتمكن أوميد أوكري من أحراز هدف التقدم للإنتاج الحربي، وفي الدقيقة 33 سجل طارق طه الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس القلعة البيضاء محمود جنش.

وسجل حسام باولو أول أهدافه مع الزمالك بعد كرة مرتدة من العارضة عن طريق أحمد فتوح تابعها باولو بالرأس في الشباك

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وكان الزمالك قد أحرز نادي الزمالك لقب بطل كأس السوبر المصري فى العاشر من فبراير 2017 بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو"، الذي جمعهما، في الإمارات.

وحسم فريق الزمالك نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح، التي احتكم الفريقان إليها مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، من دون أهداف، على ملعب "محمد بن زايد"، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ولم يهدر لاعبو الزمالك أي ركلة ترجيحية، وسجل ثلاثية القلعة البيضاء، في سلسلة ركلات الترجيح كل من، باسم مرسي، وأسامة إبراهيم، وأحمد رفعت، على الترتيب.

بينما أضاع لاعب الأهلي، مؤمن زكريا، ركلة الترجيح الأولى، وترجم زميله أحمد حجازي، الركلة الثانية إلى هدف يتيم للمارد الأحمر، وذلك قبل أن يهدر، زميلاه صالح جمعة، وحسام غالي، الركلتين الثالثة والرابعة على التوالي.