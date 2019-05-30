منتخب التايكوندو يشارك في بطولة العالم...

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جدة - عمرو شويل وافق اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم على مشاركة منتخب الناشئين فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأوزبكستان أغسطس القادم وقد أقام الاتحاد تصفيات للاعبى المنتخب لاختيار القائمة المقرر أن تشارك فى البطولة بالمركز الاوليمبى بالمعادى ، ومن المقرر أن يقيم الاتحاد معسكر مغلق للاعبين ضمن خطة الاستعداد للبطولة

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