شكرا لقرائتكم الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي رافاييل داسيلفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي الذي ينافس في دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم، التعاقد مع البرازيلي رافاييل داسيلفا لموسم واحد قابل للتجديد.

وخضع المدافع البرازيلي للفحوص الطبية، قبل الإعلان عن ضمه رسميا لصفوف الفريق.

وسبق لرافاييل أن لعب لأندية ريو بريتو وبونتي بريتا و كريسوما، قبل أن ينضم إلى صفوف بوافيستا البرتغالي الموسم الماضي.

ويشار إلى أن الفيصلي أنهى موسمه محتلاً المركز السابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 43 نقطة.