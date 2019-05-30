شكرا لقرائتكم ساري: أملك عقداً مع تشيلسي ومحظوظ بتدريبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المدرب ماوريتسيو ساري بعد حصده أول لقب كبير في مسيرته عندما قاد فريقه تشيلسي للفوز 4 - 1 على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه كان سعيدا بوظيفته رغم التكهنات المستمرة بعودته إلى إيطاليا.

وأبلغ ساري الصحافيين "تعلمون جيداً أنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز ومستوى المنافسة فيه. أنا محظوظ بوجودي في تشيلسي فهو أحد أفضل الأندية في الدوري الممتاز وهو واحد من أفضل البطولات في العالم".

وأضاف "لذا أنا سعيد لكن بالتأكيد أريد معرفة هل النادي يشعر بسعادة أيضا أم لا. يمكننا التطور".

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وضمن تشيلسي مكانه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري الممتاز وحصد النادي اللندني لقبه القاري الثالث منذ 2012.

لكن مجموعة من الجماهير أوضحت أنها غير معجبة بأسلوب المدرب الإيطالي، بعد أداء ضعيف في موسمه الأول مما أدى إلى حديث وسائل إعلام عن تفكير مدرب نابولي السابق في العودة إلى إيطاليا.

وأشار ساري البالغ عمره 60 عاما إلى أنه سيتحدث مع مسؤولي تشيلسي في الأيام المقبلة.

وقال "نحن بحاجة لمعرفة ما الذي سيفعله النادي من أجلي، وما الذي يمكنني فعله من أجل النادي. سنتخذ القرار في الأيام المقبلة. لكني أملك عقدا لذا لا نتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي".