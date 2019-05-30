الخليج 365 يكشف شروط تاكيس جونيس للبقاء في وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال مصدر داخل نادي وادي دجلة، إن تاكيس جونيس، المدير الفني للفريق وضع ثلاثة شروط للبقاء مع الفريق وتجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة الخليج 365 اليوم الخميس إلى أن أول شرط هو ستاد خاص للفريق يلعب عليه مبارياته في الدوري بالإضافة إلى ملعب فرعي للتدريبات بعيدًا عن ملعب النادي في زهراء المعادي.

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وأوضح المصدر ذاته أن الشرط الثاني هو التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم جون انتوي مهاجم مصر المقاصة و محمد صادق جناح الإسماعيلي و امام عاشور لاعب حرس الحدود و كريم العراقي ظهير أيمن المصري و أحمد الشيخ لاعب الأهلي والشرط الثالث هو بقاء اللاعبين الأساسيين معه في الموسم المقبل وعدم بيعهم وعلى رأس هؤلاء محمد عبدالعاطي ومحمد هلال وابراهيما نداي بالإضافة إلى تجديد عقد محمد عبدالمنصف.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن هذه الطلبات تعتبرها إدارة وادي دجلة تعجيزية لتجديد تعاقده خاصة وبعد علمهم أنه يمتلك عدة عروض في الدوري المصري وخارجه بالخليج.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة وادي دجلة جلسة لحسم مصير تاكيس خلال الفترة المقبلة وتقريب وجهات النظر بينهما.