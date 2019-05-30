طاقم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم اليوناني، الذي سيدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة ٣١ للدوري الممتاز. ويتكون الطاقم من سيدروبولس اناستاسيوس ويعاونه كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعًا. ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة جمعهم من 29 مباراة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 33 جولة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

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