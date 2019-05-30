عرض مجنون من ريال مدريد للتفوق على برشلونة في ضم “بلال”

قدم نادي ريال مدريد راتب يفوق برشلونة للحصول على خدمات الشاب بلال حسني لاعب نادي نانث الفرنسي. صحيفة لوباريزيان قالت أن عقد اللاعب الشاب ينتهي خلال الشهر المقبل وسوف يصبح حر الانتقال لأي نادي. ويمتلك اللاعب عروض من قبل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان. ريال مدريد من جانبه عرض على اللاعب القدوم لاسبانيا واللعب مع الكاستيا مع توقعات بتصعيده للفريق الأول في المستقبل القريب لكون اللاعب الشاب يصنف كأفضل لاعب في الملاعب الفرنسية على مستوى قطاعات الشباب في الوقت الحالي.

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