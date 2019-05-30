تعرف على عقوبة الانسحاب من الدوري

ترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة عن رغبة أحد الأندية في الإنسحاب من بطولة الدوري وذلك اعتراضًا على سياية لجنة المسابقات في إدارة البطولة وترصد لكم بوابة الوفد العقوبة المقررة ضمن لائحة اتحاد الكرة على الفرق التي تنسحب من بطولة الدوري أو أي مباراة وهي كالأتي:
- هبوط الفريق للقسم الرابع، وحرمانهمن المشاركة في أنشطة الاتحاد وإلغاء كل نتائجه في مسابقه الدوري.
- في حالة الانسحاب من مباراة واحدة فقط يتم توقيع غرامة مالية عليه واعتبار المنسحب مهزوما بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم.
- لن يقوم اتحاد الكرة بتجديد
- وفي حالة الانسحاب من مباريات الدور الثاني فقط، تحتسب نتائج الفريق من مبارياته بالدور الأول ضد باقي الفرق، ولكن تلغى نتائج مبارياته في الدور الثاني مع حرمانه من المشاركة بالمسابقات لمدة موسم واحد، وبدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات.
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