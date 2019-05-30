وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الشكر و التقدير للمستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم على قرار الاتحاد العربى بمشاركة نادى الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " للموسم الرياضى 2019/2020 و للمرة الثانية علىالتوالى متمنياً لسيادته ولمسئولى الاتحاد العربى كل التوفيق فى تنظيم هذه النسخة من البطولة كما حدث فى النسخة الماضية و التى أشادت بها جميع الأندية المشاركة العربية
وجاءت مشاركة نادى الاتحاد السكندري فى هذه البطولة الكبرى التى تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز
ومن جانبه أبدى محمد مصيلحى رئيس النادى سعادته الغامرة لمشاركة زعيم الثغر فى النسخة الجديد من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " و للمرة الثانية علىالتوالى ، و أكد أن الشعبية و الجماهيرية الكبيرة لهذا النادى العريق و العظيم هى من حسمت قرار الاتحاد العربى لكرة القدم .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالى .. الاتحاد السكندرى يُشارك فى البطولة العربية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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