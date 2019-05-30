للمرة الثانية على التوالى .. الاتحاد السكندرى يُشارك فى البطولة العربية للأندية

وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الشكر و التقدير للمستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم على قرار الاتحاد العربى بمشاركة نادى الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " للموسم الرياضى 2019/2020 و للمرة الثانية على

التوالى متمنياً لسيادته ولمسئولى الاتحاد العربى كل التوفيق فى تنظيم هذه النسخة من البطولة كما حدث فى النسخة الماضية و التى أشادت بها جميع الأندية المشاركة العربية

وجاءت مشاركة نادى الاتحاد السكندري فى هذه البطولة الكبرى التى تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز

و التمثيل المشرف فى البطولة الماضية .

ومن جانبه أبدى محمد مصيلحى رئيس النادى سعادته الغامرة لمشاركة زعيم الثغر فى النسخة الجديد من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " و للمرة الثانية على

التوالى ، و أكد أن الشعبية و الجماهيرية الكبيرة لهذا النادى العريق و العظيم هى من حسمت قرار الاتحاد العربى لكرة القدم .