فريدة عثمان تشارك في بطولة الأبطال العالمية للسباحة

تشارك السباحة العالمية المصرية فريدة عثمان في بطولة الأبطال العالمية للسباحة والتي ستنطلق غدًا الجمعة في مدينة انديانا بولس الأمريكية. الجمعة في مدينة انديانا بولس الأمريكية. ومن المقرر أن تشارك فريدة في البطولة مع كوكبة من أفضل السباحين في العالم وتسعي البطلة المصرية من خلالها للتأهل للمشاركة أولمبياد طوكيو 2020.

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