يشارك المنتخب المصري للجودو في معسكر تدريبي لمده أسبوع في كرواتيا استعداداً لبطولة الجائرة الكبري التيستقام في كندا خلال الفترة من 3 حتى 10 يوليو المقبل.
كما يستعد منتخب الجودو أيضا من خلال المعسكر للمشاركة في بطولة العالم للجودو والتي ستقام في اليابان خلال شهر أغسطس من العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق لمنتخب الجودو في كرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.