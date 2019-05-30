يشارك المنتخب المصري للجودو في معسكر تدريبي لمده أسبوع في كرواتيا استعداداً لبطولة الجائرة الكبري التي ستقام في كندا خلال الفترة من 3 حتى 10 يوليو المقبل. ستقام في كندا خلال الفترة من 3 حتى 10 يوليو المقبل. كما يستعد منتخب الجودو أيضا من خلال المعسكر للمشاركة في بطولة العالم للجودو والتي ستقام في اليابان خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق لمنتخب الجودو في كرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.