طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم اليوناني، الذي سيدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الخميس والمؤجلةمن الجولة ٣١ للدوري الممتاز. ويتكون الطاقم من سيدروبولس اناستاسيوس ويعاونه كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.

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