رسميًا.. إكرامي عبدالعزيز مديرًا فنيًا لفريق الزرقا

أعلن نادي الزرقا المنتمي إلى دوري القسم الثاني اليوم الخميس تعيين إكرامي عبدالعزيز لاعب غزل المحلة السابق ومنتخب مصر مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب المحلة السابق ومنتخب مصر مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدربأيمن الجمل. وقام عبدالعزيز بتوقيع العقود مع النادي رسميًا اليوم لبدء مهمته خلال الفترة القادمة أملًا في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

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