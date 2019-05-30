واصل محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد تألقه مع فريق نيم وسجل 8 أهداف مباراته ضد ايستر فى الدورى الفرنسى لكرة اليد والتى انتهت بفوز نيم 27-26. فى الدورى الفرنسى لكرة اليد والتى انتهت بفوز نيم 27-26. وبهذا يواصل محمد سند احتلاله للمركز الثالث فى صدارة الهدافين برصيد 152 هدف بفارق هدفين فقط عن نجم مونبلييه ميلفن ريتشاردسون قبل جولة واحدة على نهاية البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سند يواصل تألقه مع نيم في دوري كرة اليد الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.