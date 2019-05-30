رياضة | لاعبو المصري البورسعيدي يتجهون لرفع شكوى في الفيفا ضد النادي واتحاد الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو المصري البورسعيدي يتجهون لرفع شكوى في الفيفا ضد النادي واتحاد الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من لاعبى نادى المصري البورسعيدي السابقين لتقديم شكوى للاتحاد الدولي ضد ناديهم السابق بسسب تعنت النادى ضدهم وعدم قيامه بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من عامين على الرغم من أنهم حصلوا على أحكام مسبقة من اتحاد الكرة بضرورة صرف هذة المستحقات كما سوف تشمل الشكوى الفيفا تعنت اتحاد الجبلاية ضد هؤلاء اللاعبين بعدم الوقوف إلى جانبهم بوقف قيد اللاعبين في نادى المصري كما تنص اللائحة لحين سداد مستحقات هولاء اللاعبين.

أصبح النادي المصري معرضًا لعدم تجديد رخصته كناد محترف في الموسم المُقبل او الخصم من رصيدة من النقاط فى الموسم الجديد كما حدث مع الإسماعيلي والزمالك سابقاً وتعرضهم لنفس الأزمة بسبب الشكاوى المتعددة للاعبيه السابقين بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي لم يسددها النادي البورسعيدي حتى الآن لأكثر من سنتين وثلاثة.

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ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين عبد العزيز توفيق، محمد خليفه، مهاب سعيد، أحمد القطاوي، محمد رفاعي «ويا»، أحمد داودا، هشام عبد الرؤوف، أحمد العجوز، إسلام صالح، محمود شاكر عبد الفتاح، سعيد قطه، عبد الله الشحات، طارق أسامة.

واتفق لاعبو المصري السابقين على تصعيد شكواهم للاتحاد الدولي بسبب الوعود الغير حقيقيه من الاتحاد المصري لحل الازمه وفتح باب القيد امام النادي المصري وعدم التزام النادي المصري بسداد مستحقاتهم المالية.