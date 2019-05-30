رياضة | مفاجأة.. الأهلي يدرس مواجهة بيراميدز بالناشئين في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يدرس مواجهة بيراميدز بالناشئين في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه يوم السبت المقبل موقفه من الاستمرار في مسابقة الدوري الممتاز من عدمه في ظل أزمة مؤجلات الدوري.

واستقر مجلس الأهلي بشكل شبه نهائي على الانسحاب من البطولة في حال استكمال مبارياته المتبقية أمام المقاولون العرب والزمالك بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وفي حال انسحاب الأهلي من الدوري وفقاً لاجتماع يوم السبت المقبل سيخوض الفريق الأحمر مباراة كأس مصر أمام بيراميدز في دور الستة عشر بالناشئين وليس الفريق الأول حتى لا يتم توقيع عقوبات على الأهلي بمسابقة الكأس على أن يتم تصعيد أزمة الدوري بشكل أخر.