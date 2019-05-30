رياضة | باريس سان جيرمان يعثر على بديل مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعثر على بديل مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع سبورتس مول البريطاني، إن باريس سان جيرمان حدد خيسوس كبديل قوي ومحتمل لكيليان مبابي حال رحيل الأخير عن صفوف الفريق الباريسي في الصيف.

وتابع الموقع أن ريال مدريد يتابع موقف مبابي مع باريس سان جيرمان ويريده بقوة في صفوف الميرينجي في الصيف المقبل ما جعل بطل الدوري الفرنسي مهتم بضم خيسوس من مانشستر سيتي.

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وأشار الموقع إلى أن خيسوس مطلوب أيضا في أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان في الصيف.

وختم الموقع تقريره بأن خيسوس يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب قلة مشاركته مع الفريق في الموسم المنصرم.