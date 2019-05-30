رياضة | ختام دورة رمضانية تحت شعار نبذ التعصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام دورة رمضانية تحت شعار نبذ التعصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الأندلسية بالدورة الرمضانية التي أقمت على ملعب العروبة بالعباسية، تحت شعار "نبذ التعصب"، والتي شارك فيها ٨٤ لاعبا تم تقسيمهم إلى ١٢ فريقا.

وأقيمت الدورة بتنظيم وإشراف من شركة كاسيو "casio”، وبفريق تنيظم مكون من عبد الرحمن ماهر ومحمود عبد الواحد وسعيد البرعي وفارس محمد.

أقيمت المباراة النهائية على ملعب العروبة، وقام محمد فريد مدير المبيعات والتسويق بشركة القاهرة التجارة "وكيل شركة كاسيو العالمية بمصر"، والمهندس أحمد فياض ممثل شركة كاسيو في مصر، بتسليم كأس البطولة، والجوائز على الفرق واللاعبين الفائزين.

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وأعرب محمد فريد عن سعادته بظهور الدورة بهذا الشكل الناجح نسختها الأولى، مؤكدا أنها حققت الهدف المرجو منها من وهدفها الأول وهو محاولة نبذ التعصب، وقد ظهر ذلك بشكل واضح بين كل اللاعبين المشاركين وعمت الروح الرياضية على كل لقاءات البطولة.

وأشاد فريد بالمجهود المبذول من الفريق التنظيمي، وكذلك المساندة والدعم من شركة كاسيو العالمية، بتواجد نشاط رياضي للشركة وكل العملاء، مؤكدا أن الدورة سوف تستمر في السنوات القادمة.