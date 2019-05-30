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رياضة | راموس: ساندت ليفربول ضد برشلونة في دوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: ساندت ضد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس مدافع عن الفريق الذي شجعه في نصف نهائي ، والذي جمع بين برشلونة وليفربول.

وقال راموس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم :" من الواضح كنت مسانداً لليفربول في دور النصف النهائي ، لكن في نهاية الأمر لايهُمني ما حدث".

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وأضاف :"في المباراة النهائية التي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام لا أشجع أحد".

وحول اقتراب ريال مدريد من ضم إيدين هازارد لاعب قال :" هازارد لاعب كبير وسيساعدنا في حال تم التعاقد معه".

وأتم :" أردت الخروج والتحدث هنا لأنني أريد من الجمهور التأكد من بقائي من خلالي أنا شخصياً وليس عبر الصحافة".

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