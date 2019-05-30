رياضة | راموس: ساندت ليفربول ضد برشلونة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: ساندت ليفربول ضد برشلونة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن الفريق الذي شجعه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بين برشلونة وليفربول.

وقال راموس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم :" من الواضح كنت مسانداً لليفربول في دور النصف النهائي ، لكن في نهاية الأمر لايهُمني ما حدث".

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وأضاف :"في المباراة النهائية التي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام لا أشجع أحد".

وحول اقتراب ريال مدريد من ضم إيدين هازارد لاعب تشيلسي قال :" هازارد لاعب كبير وسيساعدنا في حال تم التعاقد معه".

وأتم :" أردت الخروج والتحدث هنا لأنني أريد من الجمهور التأكد من بقائي من خلالي أنا شخصياً وليس عبر الصحافة".