رياضة | راشفورد يتمني تتويج توتنهام بدوري الأبطال على حساب ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يتمني تتويج توتنهام بدوري الأبطال على حساب ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تمنياته بحصد توتنهام هوتسبير، لقب دوري أبطال أوروبا.

وتحدث راشفورد عن نهائي الأبطال اليوم في تصريحات صحفية، أنه سيتمنى بالتأكيد ألا يحصد ليفربول اللقب، وأن يكون الحظ بجانب توتنهام لتحقيقه.

وأضاف: "أنا أتمنى أنّ يفوز توتنهام، وأعتقد أنّ الفريقين حققوا أداءً جيدًا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، لذا أعتقد أنّ الفريق الذي سيفوز سيستحق اللقب".