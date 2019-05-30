رياضة | روسيتي يقترب من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيتي يقترب من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحكم الإيطالى السابق، بييرلويجي كولينا، اليوم الخميس، عن مرشحه لتولي رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فى الموسم المقبل 2019 – 2020.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن كولينا رشح مواطنه روبرتو روسيتي، لتولي رئاسة لجنة الحكام السعودية؛ لما يمتلكه من خبرات تحكيمية كبيرة.

والجدير بالذكر أن روسيتي البالغ 51 عاما، قد اعتزل التحكيم بعد استبعاده من إدارة باقي مباريات كأس العالم 2010 بداية من دور الـ 8 للمونديال، وقد وضعه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ضمن قائمة يحتفظ بها لأفضل الحكام على مدار التاريخ.

يعمل روسيتي طبيبًا ، وقد تولى منصب مدير مستشفى، بعد اعتزاله التحكيم، كما تولى منصب مسئول عن تقنية حكم الفيديو “VAR” في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، وتم إنهاء تكليفه مؤخرا.