رياضة | كلوب: ليفربول مثل الفتاة التي تحولت إلى عارضة أزياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: ليفربول مثل الفتاة التي تحولت إلى عارضة أزياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، عن التتغير الذي حدث منذ قدومه لتولي تدريب الريدز.

وقال كلوب في حديثه مع صحيفة الـ "تيليجراف": "إذا سألت الشعب الألماني عن النادي الذي يرتبطون به بالليالي الأوروبية سيقولون لك ليفربول، الأمر لا يتعلق بمباراة مٌعينة أو نهائي مٌعين، ولكن كان ذلك طوال العصر".

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وعن تعيير شكل ليفربول معه، قال: "الأمر أشبه بالفتاة التي لا تكون هي الأكثر جاذبية بالقرية وتتحول إلى عارضة الأزياء، نحن واحد من أفضل 5 أو 6 أندية في أوروبا، لا أعلم متى كانت آخر مرة يٌمر بها النادي بهذه الحالة".

وتابع حديثه: "من يرتبط بليفربول ولا يشعر بالسعادة؟ من يٌمكنه أن لا يٌحب العمل الذي نقوم به ؟ خطوة بخطوة نحن نقترب من كل شيء، نعم لم نحقق لقب البريميرليج بسبب مان سيتي، ولكننا في نهائي أبطال أوروبا مرة أخرى وهذا أمر إيجابي".

واختتم حديثه: "نحن نعمل للحظة التي نٌريدها، في ثلاثة مرات سابقة كٌنا قريبين ولكن لم نفز بشيئ، في الألعاب الأولمبية أنت تحصل على الميدالية الفضية، نحن ليس لدينا شيء والحافز لن يكون مٌشكلة".