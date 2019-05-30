رياضة | مانشستر يونايتد يمنح لوكاكو فرصة الرحيل

فتح مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب أمام البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل عن صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا صن البريطانية"، إلى أن اللاعب حصل على وعد من إدارة ناديه بالرحيل في حال الحصول على عرض مادي مغري، خلال الجلسة التي جمعته مع النادي عقب عودته من إجازة قصيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صن، أن يونايتد سيقبل التخلي عن لوكاكو بقيمة أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني، المبلغ الذي دفعه فريق الشياطين الحمر لانتداب اللاعب من إيفرتون منذ سنتين.

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وأوضحت الصحيفة، أن إد وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد سيرفض أي عروض أقل من هذه القيمة".

ويمتد عقد لوكاكو مع يونايتد إلى 2022 ويتقاضى مهاجم منتخب الشياطين الحمر راتبا أسبوعيا من يونايتد قدره 225 ألف جنيه إسترليني.

وتلقى لوكاكو عرضا خلال الأيام الماضية من جانب إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.