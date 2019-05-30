رياضة | الترجي يسعى لتعويض غيابات فريقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يسعى لتعويض غيابات فريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق الترجي التونسي لكرة القدم لتعويض الغيابات البارزة في صفوفه عشية اللقاء المرتقب ضد الوداد البيضاوي المغربي، غدا الجمعة، في أياب نهائي دوري أبطال افريقيا على استاد رادس.

ويفتقد الترجي الحارس معز بن شريفية والمدافع شمس الدين الذوادي ولاعب الوسط غيلان الشعلالي، بسبب حصولهم على الانذار الثاني في مباراة الذهاب بالرباط يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفرض المدرب معين الشعباني السرية التامة على تدريبات الفريق، والبدائل المتوقعة حتى اليوم لكن الترشيحات تصب بقوة لصالح الحارس رامي الجريدي الذي خاض عددا متكافئا من المباريات مع بن شريفية هذا العام.

ويقوم الجهاز الفني بتحضير الجريدي العائد من إصابتة التي حرمته من خوض مواجهتي مازيمبي، ليكون جاهزا أمام الوداد.

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وتبدو فرص الجريدي الأقرب مقارنة بالحارس الثالث للفريق علي الجمل.

كما يعد المدافع محمد علي اليعقوبي هو اللاعب الأبرز لتعويض الذوادي في قلب الدفاع.

ويملك المدرب عدة اختيارات لتعويض غيلان الشعلالي إذ تصب الأنظار بقوة نحو اللاعب الليبي الموهوب حمدو الهوني للمشاركة في المباراة إلى جانب النجم سعد بقير ومحمد أمين المسكيني.

والجدير بالذكر أن الترجي حصل لقب المسابقة العام الماضي أمام الأهلي المصري بقيادة المدرب الشعباني والتتويج للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة، بينما يسعى الوداد المغربي إلى الفوز باللقب الثالث في تاريخه.