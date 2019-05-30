رياضة | تقارير.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الاسباني إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد من الرحيل عن صفوف النادي الملكي والانتقال للعب في الدوري الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيسكو في الطريق الصحيح ليصبح أول صفقة لمدرب يوفنتوس الجديد ماوريسيو ساري.

وكانت إدارة نادي يوفنتوس قد أكدت رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري بعد مسيرة رائعة سيطر خلالها على لقب الدوري الإيطالي متفوقاً على نابولي.

وتشير التقارير إلى أن ماوريسيو ساري هو المرشح الأول لتدريب يوفنتوس خاصةً بعد نجاحه بشكل كبير مع تشيلسي وتحقيق لقب الدوري الأوروبي وهو أول لقب في مسيرته التدريبية.